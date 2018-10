Cierran de forma parcial el puerto exterior de Ciutadella por la borrasca 'Félix'

Publicado 11/03/2018 12:45:08 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha informado del cierre parcial del puerto exterior de Ciutadella (Menorca) al tráfico marítimo la borrasca 'Félix'.

Asimismo, el muelle permanece cerrado desde las 11.15 horas por meteorología adversa, según ha publicado el Servicio de Emergencias 112 en su cuenta oficial de Twitter.

Además, el 112 ha recomendado algunos consejos de autoprotección, como "alejarse de muros o torres de alta tensión" y "evitar la práctica de deportes náuticos", ante la previsión de fuertes vientos y fenómenos costeros por la llegada de la borrasca.

En esta línea, desde el Govern han advertido "no salir si no es necesario" y "no pasar por debajo de edificios en construcción". Asimismo, han recomendado proteger los domicilios ante posibles "invasiones de agua del mar".

Por último, la borrasca 'Félix' ha puesto este domingo en riesgo a un total de 47 provincias, entre ellas Baleares, por fuertes vientos que, por ejemplo, pueden alcanzar los 140 km/h en Cantabria y Asturias, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).