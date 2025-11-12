Cinco empresas de Baleares recogen un reconocimiento para emprendedores con modelo de negocio innovador

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, entrega los premios TOP 101 a cinco empresas de Baleares. - CAIB

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha entregado los galardones a las empresas Iberian Tax, Trueworld Organization, REM Experience, Gemminis y Voltic, seleccionadas para los TOP 101 Spain Up Nation que premian a los emprendedores más innovadores a nivel estatal.

La gala, que se ha celebrado en el teatro Romea de Murcia, ha contado con la asistencia de la gerente de la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares y de representantes de todas las compañías que han recibido el reconocimiento.

Estos galardones, ha informado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, tienen por objeto identificar y visibilizar proyectos emprendedores con modelos de negocio innovadores, escalables y con capacidad de impacto social, económico y medioambiental.

La ceremonia de los TOP 101 ha formado parte de una agenda que incluye actividades de 'networking', presentaciones cortas, y encuentros con inversores y agentes del ecosistema empresarial.

Asimismo, las startups mejor valoradas por su atractivo inversor, como Iberian Tax, tendrán la oportunidad de participar al foro de inversión WaykUp en el que podrán exponer sus proyectos y potenciar sinergias con inversores.