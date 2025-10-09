Cinco empresas de Baleares, reconocidas entre el mejor emprendimiento innovador de España

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, junto a los galardonados. - CAIB

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cinco empresas de Baleares han sido seleccionadas entre las compañías emergentes más influyentes de España después de haber sido seleccionadas para la segunda edición de los 'TOP 101 Spain Up Nation 2025'.

Estos premios, ha informado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado, son de carácter estatal y reconocer el mejor emprendimiento innovador.

Destacan principalmente las firmas con un modelo de negocio ejemplar, altamente innovador y con mayor impacto en el ecosistema a escala nacional.

Los galardonados baleares son Iberian Tax, Trueworld Organization, REM Experience, Gemminis y Voltic.

El objetivo principal de los premios 'TOP 101' es detectar, reconocer y apoyar, desde el ámbito público, el espíritu emprendedor innovador y el crecimiento empresarial de reciente incorporación en el país.

De este modo, se busca destacar proyectos que contribuyan a transformar los sectores productivos mediante modelos más sostenibles, competitivos y exportables que refuercen el tejido empresarial.

La convocatoria de estos reconocimientos está impulsada a nivel nacional por la Asociación Española de Agencias de Desarrollo Regionl y la Empresa Nacional de Innovación.

A escala autonómica, la Agencia de Desarrollo Regional Baleares ha sido la entidad encargada de gestionar el proceso y seleccionar el comité regional que ha escogido los proyectos finalistas con la colaboración de la Fundación Bit.

ENCUENTRO CON EL CONSELLER

Las empresas seleccionadas se han reunido esta mañana con el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, el director general de Innovación y Transformación Digital, Sebastián González, y la gerente de la ADRBalears, Silvia Delgado.

Durante el encuentro se han dado a conocer los detalles de la gala final donde las empresas recogerán el galardón y que se llevará a cabo en Murcia el próximo 12 de noviembre. El acto contará con la presencia de emprendedores, inversores, representantes institucionales y agentes del ecosistema empresarial.

Las empresas emergentes con mayor atractivo inversor dispondrán de la oportunidad de presentar una comunicación en el Foro de Inversión WaykUp, también organizado por el Instituto de Fomento durante estos días.

En este caso la empresa emergente más invertible de las Baleares ha sido Iberian Tax, un proyecto incubado en el ParcBit que busca facilitar de manera digital y multilingüe el cumplimiento de las obligaciones fiscales españolas a los no residentes y profesionales inmobiliarios.