Cirer afea a Vox que use el IbDona para criticar a la izquierda sobre denuncias de acoso en redes sociales: "No ayuda"

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, ha afeado este martes al diputado de Vox Sergio Rodríguez que haya utilizado el trabajo que hace el IbDona para lanzar críticas a la izquierda en relación a las denuncias de acoso vertidas en una cuenta de redes sociales.

"No ayuda en nada. No entraré en este debate y me reservaré mi opinión personal. Faltaría a mi responsabilidad como consellera", ha señalado Cirer en la respuesta durante el pleno del Parlament. Este comentario ha sido recibido con aplausos en la bancada de la izquierda.

Cirer, además, ha instado a distinguir entre los comentarios que puedan hacerse en las redes sociales de las denuncias que pueden presentarse formalmente.

Rodríguez, por su parte, ha criticado la "absoluta hipocresía de la izquierda" y se ha preguntado "dónde está ahora la sororidad" con las compañeras de la izquierda. "Va a ser Vox el que diga hermana yo sí te creo", ha afirmado.

El diputado de Vox ha criticado que la izquierda reclame ahora actos heroicos a las víctimas y ha afirmado que los puntos violeta van a tener que colocarse ahora en las sedes de Podemos y el PSIB, "que tampoco se libra" y se ha referido a los ministros "que elegían prostitutas por catálogo".

"Resulta que el problema de la vivienda era dónde colocar a las pilinguis del PSOE", ha concluido el diputado de Vox.