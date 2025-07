Cirer defiende que el pacto con Vox no es la hoja de ruta del Govern y pide a la izquierda que "no lo haga creer"

PALMA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, ha negado que la hoja de ruta del Govern sea el acuerdo presupuestario firmado entre PP y Vox y ha pedido a los grupos de la izquierda que "no lo hagan creer".

"El programa electoral del PP es la parte esencial de la hoja de ruta", ha defendido Cirer este martes en la segunda sesión del pleno de presupuestos en el debate de la sección 17 correspondiente a la Conselleria de Familias y Asuntos Sociales.

Cirer no ha valorado las críticas de la izquierda al pacto con Vox pero sí les ha reclamado que "no digan ni hagan creer a la gente que la hoja de ruta se circunscribe a los acuerdos que se han firmado con una formación política".

Además de detallar ciertas partidas de las cuentas del departamento, la consellera ha insistido en que el "gran reto" es reducir las listas de espera de valoración de la dependencia y discapacidad. Una cuestión en la que su Conselleria "está dedicada e implementa las medidas".

ACUERDO QUE ROMPE DERECHOS HUMANOS

La izquierda ha coincidido en que el acuerdo presupuestario "se carga" los derechos sociales y "ataca" los derechos humanos, implantando políticas "racistas y xenófobas".

"Pasará a la historia como la consellera que ha pisado los derechos sociales y ataca los derechos humanos", ha dicho a Cirer el el diputado socialista Omar Lamin, quien ha acusado al Ejecutivo de "gobernar con el miedo y el odio".

Según Lamin, desde que el PP gobierna han empeorado todas las listas de espera, "no se libra ningún servicio" y que "hay dificultades" en todas las Islas. Así, ha detallado el aumento de la espera en valoración de la dependencia, teleasistencia y servicio de atención a domicilio.

Para la oposición, el acuerdo con Vox provocará "un crecimiento de la pobreza" y va en contra de la legislación vigente. "Hoy es un día histórico porque por primera vez habéis firmado un pacto que disminuye las partidas presupuestarias de la Conselleria de Asuntos Sociales", ha subrayado la ecosoberanista Marta Carrió.

En la defensa de la enmienda a la totalidad presentada por su grupo a las cuentas de esta Conselleria, Carrió ha hecho referencia también a la lista de espera de discapacidad que está "disparada".

En este sentido se ha pronunciado la diputada de Més per Menorca, Joana Gomila, quien ha apuntado que el acuerdo "olvida" la perspectiva de derechos humanos y que deja fuera a personas vulnerables a los que el Govern "gira la espalda para complacer" a Vox".

Igualmente, ha recriminado a Cirer que "no quieran tabajar" para los menorquines ya que no aprobarán "ni una" de las enmiendas presentadas por la formación. "Dice continuamente que continuaremos hablando y que tienden puentes pero con Més per Menorca no hay manera", ha lamentado.