Citan a dos acusadas de tener a una docena personas empleadas en la construcción sin permiso de trabajo ni residencia

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este miércoles (09.30 horas) vista previa del juicio contra dos mujeres acusadas de tener a 11 personas empleadas en una construcción en Ibiza sin permiso de residencia ni trabajo.
Fiscalía reclama para los dos mujeres, administradora e interventora, respectivamente, de una sociedad dedicada a la construcción de edificios residenciales, una condena de dos años de cárcel para cada una y una multa de 3.600 euros.
Los hechos se remontan a septiembre de 2022, cuando las dos acusadas, según el escrito del Ministerio Público, tenían a 12 trabajadores, 11 de los cuales no tenían autorización de residencia ni trabajo ni estaban dados de alta en la Seguridad Social. Fiscalía señala que los hechos son constitutivos de un delito de ocupación colectiva ilegal.