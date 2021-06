Ciudadanos indica que Andratx tendrá que repetir el pleno por las "decisiones arbitrarias" del alcalde

PALMA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha informado de que el Ayuntamiento de Andratx tendrá que repetir este jueves una parte del pleno celebrado el pasado 24 de junio sobre el que el concejal de Cs en el municipio, Ángel Hoyos, denunció una serie de irregularidades provocadas por las "decisiones arbitrarias" del alcalde.

Según ha detallado Ciudadanos en una nota de prensa, "además de volver a tratar los puntos en los que el alcalde Mir no permitió hablar a los portavoces de los partidos de la oposición, el pleno tendrá que votar si acepta o no debatir la moción que presentamos con carácter de urgencia sobre la rotonda de Camp de Mar y que el primer edil rechazó, impidiendo que el pleno municipal se pronunciara, tal y como es su competencia, sobre si consideraba urgente o no la iniciativa".

Así, Hoyos ha subrayado que en Ciudadanos se han caracterizado "siempre por mantener una actitud propositiva y dialogante", pero no están dispuestos a permitir que decisiones arbitrarias de quienes gobiernan "limiten el derecho que tiene la oposición a controlar la acción del equipo de gobierno o a expresarse libremente en los términos que considere oportunos".

En todo caso, el concejal de la formación naranja ha agradecido al alcalde Toni Mir "su buena disposición a la hora de repetir el pleno, rectificar es de sabios". "Por nuestra parte, mantendremos nuestra mano tendida para ayudarle en todo lo que vaya en interés de los andritxoles, tal y como hemos hecho desde el inicio de la legislatura", ha agregado Hoyos.