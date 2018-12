Publicado 29/11/2018 14:14:06 CET

El municipio de Ciutadella encabeza el proceso de gentrificación en Menorca, según desvela el estudio elaborado por los geógrafos Sonia Vives y Onofre Rullan de la Universitat de les Illes Balears (UIB) por encargo de la Consellería de Serveicios Generales, Participación Ciudadana y Vivienda del Consell Insular de Menorca que ha sido presentado este jueves.

Los autores han destacado el 0,95 de índice de correlación entre la oferta de Airbnb y los desahucios de arrendatarios en Ciutadella. "Esta cifra implica que Ciutadella se encuentra ya en el claro proceso de gentrificación. En Mahón, hay síntomas que, aunque no apuntan todavía a una inmersión tan intensa como la de Ciutadella, hacen prever que este proceso acabe llegando plenamente también a este municipio", han señalado los geógrafos.

En esta línea, han destacado la llegada en 2011 de las plataformas de oferta de viviendas turísticas como Airbnb y Homeway y su rápido crecimiento en los últimos años.

De este modo, han indicado que, a pesar de que estas viviendas en la mayoría de ocasiones no están legalizadas y no hay datos disponibles sobre el número de plazas reguladas y no reguladas, se han podido obtener datos a través de las páginas web de estos servicios que ponen de relieve su impacto en la isla.

En concreto, en mayo de 2017 Airbnb ofrecía 1.919 viviendas turísticas en Menorca (10.243 plazas) con una media de 119,9 euros la noche. Hasta el momento esta plataforma movilizó un total de 18.345.602 euros a en la isla.

Según el estudio, estas plazas estarían concentradas principalmente en el centro de Ciutadella, donde se llega a las 240 plazas por kilómetro cuadrado, doblando la densidad de los núcleos que le siguen: Mahón y Binibèquer.

Tanto Mahón como Ciutadella presentan los precios más bajos por noche en la isla (hasta 110 euros la noche), mientras que los precios más altos por vivienda se encuentran principalmente en zonas rurales o urbanizaciones como Binibèquer o Binisafúller.