Cladera acusa al Consell de Mallorca de "atacar" el trabajo de control de la oposición

PALMA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha considerado este jueves que el equipo de gobierno de la institución insular "ataca el trabajo de control que tiene que hacer la oposición", lo que cree que provoca que "se pierda el sentido en la parte de control de los plenos".

Según ha informado la formación en un comunicado, esta "imposición" del equipo de gobierno del Consell no ha permitido que el PSIB pueda presentar una moción conjunta para condenar las actuaciones del presidente Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, porque quieren que cuente como una de las mociones que pueden presentar los partidos en cada pleno.

En un primer momento, el Grupo Socialista en el Consell presentó una declaración institucional para condenar las actuaciones de Rubiales, tanto por el beso tras la final del mundial conseguido por la selección femenina de fútbol, como por la actitud que mostró Rubiales en la rueda de prensa del pasado 25 de agosto.

Sin embargo, han censurado que esta declaración institucional no salió adelante porque Vox no dio su visto bueno y las declaraciones institucionales deben firmarlas todos los grupos políticos.

Ante estos hechos, los socialistas prepararon una moción con la misma temática que fue firmada por PP, Pi-Proposta per les Illes Balears y MÉS, es decir, todos los grupos políticos excepto Vox. No obstante, la moción finalmente no podrá llevarse a pleno porque el equipo de gobierno, formado por PP y Vox se ha negado a llevarla, y los otros grupos ya tienen mociones propias que llevan a pleno.

En el caso del PSIB, la formación solo puede presentar tres mociones por pleno y, para incluir la moción de Rubiales, debía quitar una de las tres que ya tienen preparadas.

Por último, Cladera ha criticado que PP y Vox presentan mociones para "hacer eco de su forma de gobernar, darse impulso y atacar a la oposición".