Cladera cree que Galmés "está preparado para estar en la oposición" y es "incapaz" de hacer propuestas

PALMA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha considerado que el portavoz del Partido Popular en la institución insular, Llorenç Galmés, para "lo único que está preparado es para estar en la oposición", dado que ha sido "incapaz" de hacer propuestas durante su intervención en el Debate de Política General.

"No le he escuchado a hablar de mujer, de lengua, de cambio climático, de discapacidad o de deporte. ¿Todo esto es porque está haciendo un guiño a los de Vox?", ha preguntado la presidenta durante su turno de réplica en la segunda jornada del debate.

Para Cladera, Galmés ha hecho un discurso basado "en ataques personales" y no ha estado junto a la institución insular en ningún momento de una legislatura marcada por la COVID-19 y la guerra en Ucrania. En este punto, ha resaltado la respuesta que se ha dado ante la crisis actual frente a la anterior: "Hemos hecho todo lo contrario".

Según la presidenta, el PP "no tiene proyecto" y "la única propuesta es la bajada de impuestos", que en el caso del Consell Insular no se aplica porque es una administración que no recauda impuestos.

Sobre las carreteras de Mallorca y las inversiones del Estado, Cladera ha remarcado que no renuncia al convenio de carreteras y ha asegurado que, mientras tanto, el Consell cuenta con recursos propios para ejecutar todas las obras planificadas.

Respecto a la política de servicios sociales, Cladera ha tildado de "lamentable y triste" que Galmés "solo hable de menores", una problemática que, según la presidenta, "han querido engrandecer y exportar a Europa". "Nunca debería haber entrado en esta guerra, porque está haciendo mucho daño a los menores", ha añadido.

La presidenta se ha mostrado "orgullosa" de la política social del IMAS y ha recordado que durante la pandemia hubo "pocos casos en las residencias". También ha ensalzado el Servicio de Atención Integral a Domicilio (SAID), un momento en el que Cladera se ha emocionado al contar el caso de los padres de una amiga que se han beneficiado de este servicio.

Como conclusión, ha garantizado que la relación entre los socios de gobierno "está en perfecto estado de salud". "No se preocupen por la estabilidad del Pacte", ha concluido.