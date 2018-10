Cladera defiende que "ayudaría a evitar errores" que la "maquinaria" de las oposiciones "esté más rodada"

Publicado 26/07/2018 12:18:50 CET

La consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, ha defendido que "ayudaría a evitar errores" que la "maquinaria" de las oposiciones "esté más rodada", en relación a la anulación de las pruebas de informática del Cuerpo Auxiliar.

En una comparecencia a petición del PP, Cladera ha pedido de nuevo disculpas a todos los opositores que se hayan visto afectados y ha asegurado que se tienen que poner mecanismos para que este "error" no vuelva a suceder. "Es un error que no tendría que haber pasado y no tendría que volver a pasar", ha reiterado.