Cladera, elegida presidenta de XV Congreso de PSIB: "Hemos de salir más fuertes y con un buen proyecto para ganar 2027"

PALMA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La socialista Catalina Cladera ha sido elegida presidenta del XV Congreso del PSIB-PSOE, que se celebra este fin de semana en Playa de Palma, y ha defendido que hay que "salir más fuertes, más unidos y con un buen proyecto para ganar el 2027 y el futuro".

Para conseguirlo, según ha argumentado Cladera, "los socialistas elegimos luchar por unas islas mejores, para preservar los valores y principios democráticos tan amenazados actualmente".

Según ha augurado Cladera, "en 2027 los socialistas volveremos a ganar, a liderar un proyecto de izquierdas y volveremos a sacar al PP y a la extrema derecha de las instituciones". "El camino empieza hoy", ha añadido, "porque no tenemos ninguna medida real para combatir la saturación, para facilitar el acceso a la vivienda, ni estabilidad presupuestaria, y ante todo esto solo hay una alternativa y es el PSIB-PSOE".

La presidenta del XV Congreso del PSIB-PSOE ha rendido también homenaje a Xisco Antich, de quien ha asegurado que "dejó el camino marcado para siempre, y allí donde esté, no le fallaremos". Además, ha destacado que "la gente nos necesita y nos espera, con un partido fuerte y unido, y con un liderazgo indiscutible, el de Francina Armengol".

Junto con Catalina Cladera, forman parte de la mesa que preside la celebración del XV Congreso del PSIB-PSOE Llorenç Ferrer, Raquel Guash, Lourdes Costa y Antonio López.

El PSIB-PSOE ha inaugurado este sábado su XV Congreso bajo el lema 'Triam lluitar', en el que han intervenido el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol.

También han intervenido en el acto de inauguración el secretario de Organización del PSIB-PSOE, Cosme Bonet, el secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, José Hila, y el secretario general de las Juventudes Socialistas de Baleares.

Bonet ha recordado que este Congreso es el máximo órgano de decisión del PSIB-PSOE, una convocatoria que "supone sobre todo un espacio de encuentro reflejo de la plural composición de esta organización, que a la vez es un reflejo de la plural composición de la sociedad". Sin embargo, ha apostillado, "no estamos todos, falta una figura principal por primera vez en muchos años, que nos ha de inspirar, estimular y animar con su recuerdo, Xisco Antich".

Por su parte, José Hila ha reconocido que para él este Congreso se produce en un momento "muy emocionante" porque ésta ha sido su última intervención como secretario general del PSOE Palma.

En este sentido, ha hablado de que el Partido Socialista es un "equipo" con "muchas personas preparadas y con muchas ganas" y que "uno aporta todo lo que tiene" hasta que "llega un momento en el que da un paso a un lado y otro socialista coge la bandera y con más ganas y mejor que tú la va a levantar para luchar". "Estoy convencido de que en el caso de Palma será así", ha subrayado tras recordar "con orgullo" su gestión el frente del Ayuntamiento de Palma y del PSOE de 'Ciutat'. Así, ha concluido, "seguimos en la lucha, gracias por todo, esta aventura continúa, vamos a hacer un buen Congreso".

El secretario general de las Juventudes Socialistas de Baleares, Ares Fernández también ha reivindicado que con el XV Congreso del PSIB-PSOE "empieza la campaña para ganar el mayo del 2027".

"Fortalezcamos nuestro proyecto por que quedan dos años y dos meses para que Francina Armengol vuelva a ser presidenta de esta comunidad autónoma, y recuperemos consells insulares y ayuntamientos", y "lo hagamos con más fuerza que nunca".

Por este motivo, en su opinión, "este XV Congreso del PSIB-PSOE no puede ser un Congreso de trámite" si no que "hay que abrir debates, hay que desterrar los ahora no toca, por que ahora sí toca", ya que "enfrente está la derecha cobarde que miente y la extrema derecha que quiere hacernos retroceder en derechos y libertades".

Además, en la sala donde ha tenido lugar el acto de inauguración se han proyectado saludos fraternales de la secretaria general del PSPV, Diana Morant, la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, y el secretario general del PSOE Madrid, Óscar López.