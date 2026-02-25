Un coche cae por un terraplén de más de diez metros de altura en el acceso a la Comuna de Bunyola - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un coche ha caído por un terraplén de más de diez metros de altura en el acceso a la Comuna de Bunyola.

El accidente ha tenido lugar la tarde de este miércoles, según ha informado Bomberos de Mallorca.

El terraplén por el que se ha precipitado el vehículo tiene entre diez y 15 metros de altura, aproximadamente.

Efectivos de los parques de bomberos de Sóller e Inca, voluntarios de Protección Civil y sanitarios del SAMU 061 han intervenido para atender a las personas afectadas y extraer el vehículo.