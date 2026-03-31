Una cofradía de Eivissa no puede realizar su estación de penitencia por las obras en Dalt Vila

Archivo - Imagen de recurso de un cofrade tocando el tambor - EUROPA PRESS - Archivo

EIVISSA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cofradía del Santísimo Cristo del Cementerio, en Eivissa, no pudo celebrar este lunes su estación de penitencia por las obras que se ejecutan en Dalt Vila.

En un comunicado, desde la Cofradía han afirmado ser "plenamente conscientes de la situación derivada de las obras que se están ejecutando en el recinto histórico". Así, previamente se habían celebrado reuniones y se trabajó con la previsión de que se darían las condiciones necesarias para poder desarrollar la procesión con normalidad.

"Sin embargo, una vez en el lugar y a la hora de inicio prevista, se pudo comprobar que dichas condiciones no se habían materializado", han lamentado.

La cofradía ha explicado que resultaba "totalmente imposible" el acceso a la calle de Ignasi Riquer, punto por el que debía pasar la estación de penitencia. Ante esta situación, se estudiaron distintas alternativas y posibles recorridos, aunque ninguno de ellos reunía las condiciones mínimas de seguridad necesarias para garantizar el normal desarrollo del cortejo, tanto para los cofrades, como para los costaleros, la banda de música y fieles.

Por todo ello, se tomó la decisión de suspender la procesión, priorizando en todo momento la seguridad de las personas.

La cofradía ha lamentado no haber podido llevar a cabo uno de los actos más significativos de su calendario.