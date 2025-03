Coll (Vox) pide aprobar el decreto de viviendas en Palma pero reconoce que en el Parlament se trabaja "de otra manera"

PALMA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll, se ha mostrado favorable aprobar el decreto para desbloquear suelos en el término municipal de Palma para la construcción de viviendas pero ha apuntado que en el Parlament se trabaja "de otra manera".

Así ha respondido el representante local al ser preguntado este jueves, antes de empezar el pleno municipal, por las divergencias en Vox sobre esta normativa que, según los cálculos del Govern, posibilitaría que se construyeran unas 20.000 viviendas.

Así, ha recalcado que en la Cámara balear, además de tratar este asunto, hay "otros temas a negociar" y está el factor de los apoyos interrelacionados. También ha subrayado que hay un ámbito nacional en el que ha reconocido se van a desarrollar unas negociaciones no solo sobre este decreto-ley, sino de "aspectos de gobernabilidad".

Para el Grupo Municipal de Vox, este decreto pretende resolver el problema de vivienda en Palma y es un "buen primer paso" pero "no definitivo". Aún así, ha pedido que se apoye su aprobación en el Parlament "cuanto antes" para que "se aproveche el suelo urbano disponible".

Sin embargo, ha admitido que en el Parlament se valoran otras cuestiones como si se llega a un acuerdo de Presupuestos autonómicos y aquí lo que decida el Grupo Parlamentario "tendrá que tener la aprobación de la dirección nacional".

"NO PERDER EL TIEMPO"

Consultado por si espera alguna directriz desde el plano estatal para facilitar esta medida, Coll ha alegado que él tiene una "visión municipal" y en el Parlament quieren "incluir otras superficies, áreas de transición y municipios", algo que ha apuntado que "se puede hacer luego".

"Lo que se tiene que hacer es que no perder tiempo, se ha perdido un año y medio porque no se ha encontrado una solución diríamos que solucione de verdad la escasez de vivienda", ha aseverado.

El regidor ha explicado que este sobre decreto ley de los planes residenciales estratégicos intenta "resolver el problema de vivienda" en Palma que es "enorme".

En ese sentido, ha defendido que es una medida que apoyan para que "pueda ponerse a disposición el suelo urbanizable", para que se puedan construir viviendas.

Para Coll ha habido un "galimatías" de ordenanzas cruzadas a nivel nacional, balear y municipal, por lo que ha asegurado que es "muy difícil2 trabajar cuando hay un Plan General de 2023 que es "cuestionado" porque, a su manera de ver, "no pone realmente el suelo a disposición o no facilita aprovecharlo".

Por este motivo, ha pedido "buscar soluciones" para resolver el problema de facilitar el acceso a la vivienda, porque, a su juicio, "no puede consentir" que los jóvenes se vayan de Mallorca o Baleares al no poder acceder a una vivienda o que funcionarios "no quieran venir a Baleares".

Consultado por sus posibles discrepancias con la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha señalado que ella hace una "oposición más viva" porque había un pacto que se ha roto por "razones políticas de nivel nacional".

Coll ha manifestado que Cañadas hace "el papel que debe hacer" en la negociación, por lo que se ha mostrado "convencido" de que "si se llegase a un acuerdo en algunos puntos importantes", el tono de Cañadas "cambiaría".

ORDENANZA CÍVICA DE "EQUILIBRIO DE DERECHOS"

Preguntado por la perspectiva que tenía para el debate de la nueva Ordenanza Cívica Municipal, ha argumentado que es una normativa que "recoge el sentir de muchos ciudadanos" y trata de buscar un "equilibrio de derechos".

Vox ha adelantado su apoyo porque considera que "no va contra sectores vulnerables", sino "todo lo contrario". "Lo que se pretende es que haya un respeto del ciudadano en general, que no haya ruidos, que haya convivencia y que no haya violencia", ha matizado.