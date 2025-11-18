Comienza la excavación de fosas en el cementerio viejo de Ses Figueretes, Ibiza

IBIZA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos del V Plan de Fosas en el cementerio viejo de Ses Figueretes, en Ibiza, se prolongarán hasta "mayo o junio" de 2026, según se ha informado este martes con motivo del inicio de la excavación de la primera fosa, una actuación que el Govern ha considerado prioritaria para avanzar en la recuperación e identificación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

La directora general de Relaciones Institucionales y con el Parlament, Xesca Ramis, ha estado presente en el inicio de los trabajos, según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.

El V Plan de Fosas, adjudicado en julio de 2025 a la UTE formada por la Sociedad de Ciencias Aranzadi y ATICS SL, tiene una duración de 24 meses y un presupuesto total de 841.900,46 euros.

El Plan prevé intervenciones en 12 localizaciones -ocho en Mallorca, una en Ibiza y tres en Formentera- según los estudios aprobados por la Comisión Técnica de Desaparecidos y Fosas. Se estructura en dos lotes: el primero incluye las tareas de excavación, exhumación e identificación de víctimas, mientras que el segundo contempla la restauración, conservación de materiales y documentación de fosas exhumadas en planes anteriores.

La intervención constituye la cuarta fase de excavación en el cementerio de Ses Figueretes, donde los trabajos desarrollados en los planes III y IV permitieron la recuperación de restos y la identificación de tres víctimas durante 2024. Además, entre 2018 y 2022 se llevaron a cabo tres campañas arqueológicas previas que confirmaron la presencia de diversas víctimas y establecieron una base sólida para la investigación actual.

En este lugar se han exhumado restos en distintas fases y, hasta ahora, se han podido identificar tres personas, reconocidas mediante análisis genético en 2024. Se trata de Bartolomé Costa Serra, Mariano Castelló Castell y Josep Vidal Ramon, que se convirtieron en las primeras víctimas identificadas en la isla de Ibiza.

Los trabajos actuales siguen los protocolos arqueológicos y forenses de la Asociación Española de Antropología y Odontología Forense (AEAOF), con excavación manual estratigráfica, registro completo mediante sistemas topográficos y fotografía, extracción individualizada de restos y análisis genéticos en los laboratorios de referencia BIOMICs (UPV/EHU) y de ADN antiguo (UAB).

El Govern ha recordado que mantiene su compromiso con la Ley 10/2016, que establece el marco de actuación para la recuperación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo. Desde el inicio de la legislatura se han exhumado 24 cuerpos, identificado 13 víctimas y devuelto ocho restos a sus familias durante 2025.

Con esta nueva fase en Ses Figueretes, el Govern reafirma su voluntad de avanzar en la localización e identificación de las víctimas y en la restitución de su memoria.