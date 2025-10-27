Comienza el juicio por la muerte del bebé arrojado a un contenedor: "La bebé nació viva y llegó caliente al hospital"

Los acusados de asesinato de un bebé al arrojarlo a un contenedor. - Isaac Buj - Europa Press

PALMA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) - La fiscal del caso del neonato que murió tras ser arrojado a un contenedor en Porto Cristo en noviembre de 2023 ha sostenido este lunes, al inicio de la vista pública, que "la bebé nació viva y llegó caliente al hospital".

Ha sido en la explicación de su escrito de conclusiones provisionales a los miembros del jurado popular que juzga por asesinato a la madre y al tío y por omisión del deber de socorro a la tía de la criatura.

"A la bebé la mataron porque la tiraron al contenedor y la abandonaron", ha señalado la representante del Ministerio Público en su informe inicial.

La defensa de la madre, por su parte, ha admitido que lo que hizo la mujer es "una barbaridad", pero "ella no es una asesina".

La letrada que defiende al tío de la bebé dice que el hombre no sabía que su cuñada estaba embarazada ni que estaba arrojando al bebé muerto en el contenedor. "Nunca se podía imaginar que había depositado un feto humano", ha afirmado.

La Fiscalía les acusa de asesinato y pide que sean condenados a prisión permanente revisable. El Ministerio Público acusa a una tercera persona, presente en los hechos, de omisión del deber de socorro y le reclama una multa de 5.400 euros.

Los hechos juzgados tuvieron lugar el 3 de noviembre de 2023 cuando, según el escrito de acusación, la mujer, embarazada de 26 o 27 semanas, se puso de parto en el interior de un vehículo en el que viajaban su hermana y su cuñado. Después de dar a la luz, y a pesar de encontrarse en las inmediaciones de un centro hospitalario, la madre de la bebé entregó el cuerpo del neonato al hombre para que lo arrojara a un contenedor próximo y huir del lugar, según la versión de la fiscal.