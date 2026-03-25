Comienza la plantación de 36 nuevos árboles en la plaza Llorenç Villaonga de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha iniciado los trabajos de replantación y renaturalización de la plaza de Llorenç Villalonga, donde tras la tala de varios ejemplares de bellasombra, está prevista la plantación de 36 nuevos árboles, lo que permitirá alcanzar un total de 42 ejemplares en este espacio.

La regidora de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales, Belén Soto, ha visitado este miércoles el inicio de las actuaciones, acompañada por el director general de Infraestructuras, Pedro Led.

Según ha explicado Soto, los trabajos se desarrollarán de manera progresiva. La primera fase, ya en marcha, incluye la plantación de moreras, cipreses y encinas.

Posteriormente, se procederá a la plantación de olivos y, en una tercera fase, se incorporarán ejemplares de Schinus y Bauhinias. Todos estos árboles --un total de 36-- se sumarán a las seis palmeras ya existentes, haciendo un total de 42 árboles para la plaza.

Finalmente, se completará la actuación con la plantación de diferentes especies arbustivas y la instalación del sistema de riego.

La previsión es que el conjunto de estas actuaciones tenga una duración aproximada de cinco semanas, condicionada en todo caso por las circunstancias meteorológicas.

Según el Ayuntamiento, este proyecto es el resultado de un extenso proceso de diálogo y aportaciones con vecinos, entidades y colectivos implicados.

Fruto de este proceso, se han incorporado diversas propuestas a la versión final del proyecto, como ajustes en los parterres, la mejora de su tratamiento con arbustivas, la recuperación de ubicaciones de arbolado y la sustitución o modificación de algunas especies.

El Consistorio ha destacado que se ha configurado una propuesta equilibrada que integra criterios técnicos, ambientales y sociales, adaptándose a las necesidades del entorno y de la ciudadanía, y que fue presentada a principios del mes de marzo en una Mesa Palma Verde convocada de manera extraordinaria y en la que estaban representados asociaciones, entidades y grupos políticos.