Comienza la revisión y actualización del plan de educación ambiental de Baleares. - CAIB

PALMA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, ha organizado este lunes la primera reunión para revisar y actualizar el plan de educación ambiental del Govern.

A este primer encuentro han asistido las administraciones públicas que participan en el proceso, según ha informado la Conselleria en un comunicado.

El documento actual data del año 2003 y el objetivo de la Conselleria es revisarlo y actualizarlo para marcar el rumbo de la educación ambiental en las Islas durante las próximas décadas.

El encuentro se ha organizado en colaboración con la Sociedad Balear de Educación Ambiental (SBEA) y ha tenido lugar en la sede de la Conselleria.

En él han participado, entre otros, diferentes áreas del Govern, la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) y el Ayuntamiento de Palma. Durante la reunión se han compartido aportaciones y se han coordinado las primeras líneas de trabajo para avanzar en la actualización del documento.

Con esta primera reunión, han subrayado, la Conselleria cumple con una de las líneas de actuación surgidas en la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental de las Islas.

Además de las reuniones con las administraciones públicas, durante los meses de abril y mayo están previstas otras sesiones, que se llevarán a cabo en todas las islas, con los principales actores implicados en la educación ambiental entre los cuales se incluyen el sector educativo y universitario, el sector socioeconómico, la ciudadanía y los medios de comunicación.

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha explicado que este proceso permitirá incorporar las aportaciones de los distintos sectores implicados y construir una estrategia compartida, adaptada a los retos actuales.

Además, ha añadido que la coordinación entre administraciones es clave para garantizar unas políticas de educación ambiental coherentes, efectivas y que lleguen al conjunto de la ciudadanía.

ESTRATEGIA BALEAR DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

La Estrategia Balear de Educación Ambiental, redactada hace más de 20 años, es la herramienta que debe permitir definir las directrices para un nuevo plan de acción de educación ambiental en las Islas.

Revisarla y actualizarla resulta imprescindible, según añadido, para analizar el estado actual de este ámbito, evaluar el grado de implantación y los resultados del documento vigente y establecer la hoja de ruta que debe guiar las actuaciones futuras.

El proceso participativo tiene como objetivos identificar necesidades, recoger las aportaciones de los distintos sectores implicados y construir una visión compartida sobre el futuro de la educación ambiental en el archipiélago.

Una vez concluido este proceso, y a partir de la información recogida y analizada, se redactará un documento con las líneas estratégicas que servirán de base para la elaboración del futuro plan de acción.

En el marco del proceso participativo, se ha puesto en marcha una encuesta ciudadana sobre el futuro de la educación ambiental en Baleares. La encuesta está disponible en el Portal de Participación del Govern y permanecerá abierta hasta el día 15 de mayo.