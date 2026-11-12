Comienza este sábado el refuerzo de trenes de Mallorca de los fines de semana, que se prolongarán hasta el 17 de enero

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PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) pondrá en marcha este sábado, 14 de noviembre, un nuevo periodo de refuerzos ferroviarios durante los fines de semana, que se prolongará hasta el domingo 17 de enero.

Este año, la empresa pública amplía el calendario de este dispositivo, que permitirá contar con más frecuencias de tren durante las tardes de los sábados y domingos a lo largo de los próximos dos meses.

El servicio especial incorpora 16 circulaciones adicionales cada día, ocho en cada sentido, entre Palma e Inca. Estos trenes se sumarán a la oferta habitual y efectuarán parada en todas las estaciones intermedias del recorrido.

En cuanto a los horarios, la primera salida desde Palma será a las 15.25 h y la última a las 22.25 h. En sentido contrario, los trenes de refuerzo saldrán de Inca entre las 15.40 h y las 22.40 h.

La prolongación del dispositivo hasta mediados de enero permitirá mantener una oferta ferroviaria más amplia durante las fiestas navideñas y las semanas posteriores, un periodo en que se concentran numerosos desplazamientos por motivos comerciales, de ocio y familiares.

Con esta medida, SFM facilita que los usuarios puedan ir y volver en transporte público, con más opciones horarias y sin necesidad de utilizar el vehículo privado.

Además de este dispositivo, Serveis Ferroviaris de Mallorca habilitará también este año servicios especiales con motivo de la celebración del Dijous Bo, que incluirán trenes nocturnos y refuerzos.