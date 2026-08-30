Comienza la temporada de pesca del raor

Archivo - Pez raor ('Xyrichtys novacula') - JOSEP ALOS - Archivo

PALMA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La temporada de pesca de raor comienza el próximo martes, 1 de septiembre, y lo hace con una población plenamente recuperada hasta el 31 de marzo de 2027.

Este año, la fecha de inicio será la misma en todo el litoral de Baleares, incluidas las reservas marinas, con la excepción de la Zona de Alta Protección de las Malgrats, donde no se podrá pescar hasta el 1 de octubre, según ha indicado en un comunicado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

El conseller del ramo, Joan Simonet, ha destacado que la evolución de la población de raor es un ejemplo muy claro de los resultados que da una gestión pesquera adecuada, sostenida en el tiempo y basada en criterios científicos.

"Hoy tenemos ejemplares más grandes y una población recuperada, y el objetivo es mantener esta situación y garantizar que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de una pesquería muy arraigada en Baleares", ha afirmado.

La Conselleria ha recordado que el número máximo de capturas permitido es de 50 raors por persona y día. Simonet ha apelado también a la responsabilidad de los pescadores. "La gran mayoría de los aficionados respetan las normas y son los primeros interesados en conservar este recurso. Cumplir los límites de capturas y los períodos de veda es esencial para que esta pesquería continúe en buen estado", ha explicado.

SE INTENSIFICA LA INSPECCIÓN

Coincidiendo con el inicio de la temporada, la inspección pesquera del Govern intensificará la actividad en las principales zonas de pesca del raor con el objetivo de prevenir la pesca ilegal y detectar posibles infracciones.

El incumplimiento de una veda está tipificado como una infracción grave por la normativa pesquera y puede conllevar una multa mínima de 151 euros por ejemplar, una cantidad que se puede incrementar considerablemente en función de las circunstancias de la infracción.

La veda del raor, vigente desde hace décadas, tiene como finalidad evitar la captura de esta especie durante el período de reproducción. Los estudios desarrollados por el Laboratorio de Investigaciones Marinas y Acuicultura (Limia) y el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea, CSIC-UIB) han confirmado que esta medida ha favorecido la recuperación de la población y ha permitido incrementar tanto la abundancia como el tamaño medio de los ejemplares.

La Dirección General de Pesca lleva a cabo desde 1994 un seguimiento de las poblaciones de raor en el archipiélago, especialmente en Mallorca, mediante el cual se analizan, entre otros parámetros, la talla media de los ejemplares y el rendimiento pesquero.

En 1999 se constató una situación de sobrepesca, reflejada en una reducción progresiva de la talla media del raor. Esta situación motivó que, a partir del año 2000, el Govern y el Ministerio de Agricultura establecieran una veda, que actualmente se extiende del 1 de abril al 31 de agosto.

Los resultados obtenidos desde entonces muestran una evolución muy positiva. Desde la implantación de la veda, la talla de los raors se ha recuperado progresivamente en todas las Islas y, desde 2013, la talla media siempre se ha situado por encima de la registrada en 1994.

En la última temporada analizada, la talla media de las poblaciones estudiadas directamente por el Govern en Mallorca fue de 168 milímetros, un 35 por ciento superior a los 124 milímetros registrados en 1999.

Esta diferencia es todavía más significativa si se traslada al peso de los ejemplares ya que el peso medio individual de los raors analizados en 2025 fue de 70 gramos, frente a los 26 gramos de 1999, prácticamente el triple.

La Dirección General de Pesca prevé unos resultados similares a los de 2025. La talla media actual ya se encuentra próxima al máximo que puede alcanzar una población sometida a actividad pesquera, teniendo en cuenta que los valores próximos a los 180 milímetros solo se registran en zonas donde la pesca está prohibida.

En las reservas marinas es obligatorio registrar las capturas y comunicarlas al Servicio de Recursos Marinos del Govern, preferentemente mediante la aplicación móvil 'Diari de Pesca' o, en el caso de las reservas marinas estatales, mediante la aplicación del Ministerio 'PescaREC'.

Desde 2019 se han recogido unas 6.600 declaraciones de capturas. Estos datos muestran que el raor es, por número de individuos, la especie más capturada por los pescadores recreativos de embarcación en Baleares, mientras que en términos de peso representa el 15,7 por ciento de la captura anual.