Comienza el tercer ciclo del programa 'Trobades de conversa' para que aprendices puedan practicar catalán. - CAIB

PALMA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Trobades de conversa', que impulsa el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), ha iniciado este mes de marzo de 2026 su tercer ciclo de encuentros lingüísticos.

Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar espacios informales para que los aprendices de catalán puedan practicar la lengua con catalanohablantes habituales y, de este modo, ganar seguridad y mejorar la expresión oral en un ambiente distendido y flexible, ha indicado en un comunicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes.

El programa se basa en la creación de parejas lingüísticas o pequeños grupos de conversación de tres personas, formados por un guía de conversación, que actúa como mentor lingüístico, y uno o más aprendices de catalán.

Cada pareja o grupo se compromete a hacer un mínimo de diez encuentros de una hora, durante los cuales pueden conversar libremente con la ayuda de un cuaderno con actividades y temas de conversación que facilita el IEB.

Como novedad de este tercer ciclo, se ha incorporado una nueva aplicación informática que permite gestionar las inscripciones y hacer el seguimiento de los encuentros.

Después de cada sesión, los participantes pueden explicar brevemente cómo ha ido el encuentro. Así mismo, esta herramienta permite a los técnicos del programa detectar posibles incidencias e intervenir si es necesario.

El seguimiento de las parejas lingüísticas lo llevan a cabo los responsables de los centros de catalán de Palma, Inca, Manacor y Ciutadella, junto con técnicos del Servicio de Fomento del Uso del Catalán del IEB, que coordinan el programa en las diferentes zonas geográficas.

En Mallorca el proyecto cuenta con la colaboración de la Obra Cultural Balear (OCB), que organiza actividades complementarias para los participantes, como visitas guiadas a museos, talleres de cocina o rutas culturales. En la isla de Ibiza, la gestión de las parejas es a cargo del Institut d'Estudis Eivissencs, dentro de su programa de voluntariado lingüístico.

Para presentar este nuevo ciclo y dar a conocer la nueva aplicación, durante el mes de marzo, se han organizado reuniones informativas en varias localidades. Las sesiones ya se han celebrado en Inca (10 de marzo), Ciutadella (11 de marzo) y Maó (12 de marzo), en Palma (17 de marzo y hoy, 18 de marzo), y en Manacor se llevará a cabo este miércoles.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha apuntado que el programa es una iniciativa muy valiosa porque promueve el uso social del catalán a través de la participación directa de la ciudadanía.

"Crear espacios informales donde los aprendices puedan practicar la lengua con naturalidad es clave para reforzar la cohesión social y para continuar haciendo del catalán una lengua viva y presente en el día a día", ha indicado el conseller.

Además, el director general de Cultura, Llorenç Perelló, ha añadido que con este tercer ciclo se consolida como un programa que facilita el contacto entre aprendices y catalanohablantes y que contribuye a ganar confianza en el uso oral de la lengua.

"La incorporación de la nueva aplicación también nos permite mejorar la gestión y el seguimiento de los encuentros, y reforzar una iniciativa impulsada por el IEB que tiene una gran respuesta por parte de los participantes", ha concluido.