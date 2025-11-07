Comienzan en Calvià los primeros esponjamientos de zonas turísticas del siglo XXI

Imagen de grupo de las autoridades en el inicio de la demolición del Hostal Colón de Peguera y del Hotel Teix de Magaluf. - CAIB

PALMA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las obras de demolición del Hostal Colón de Peguera y del Hotel Teix de Magaluf, los primeros esponjamientos de zonas turísticas de Calvià que se producen en el siglo XXI, han comenzado este viernes.

Al inicio de las obras de demolición ha asistido esta jornada la presidenta del Govern, Marga Prohens, junto a al alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, entre otras autoridades, han informado en nota de prensa desde el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento de Calvià.

Las actuaciones, financiadas con casi seis millones de euros de fondos Next Generation EU gestionados por el Govern, permitirán recuperar espacio para uso público.

El solar del Hostal Colón, cuya inversión destinada a la compra y demolición asciende a alrededor de 1,6 millones, acogerá un aparcamiento de 14 plazas, una de ella adaptada y dos con puntos de carga eléctrica, y el del Hotel Teix, en el caso del cual la inversión ha sido de casi 4,3 millones de euros, se destinará a nuevos equipamientos y servicios públicos para los vecinos.

La presidenta Prohens ha destacado que estas demoliciones marcan "el inicio de una nueva etapa para Calvià y para Baleares" y ha defendido que "se da un paso adelante hacia un modelo turístico más sostenible, con menos volumen, más valor y más bienestar para los residentes". "Eliminamos oferta obsoleta y ganamos espacio para el municipio", ha incidido.

Prohens ha subrayado que el proyecto es fruto de la convocatoria de 60 millones de euros para la transformación de zonas turísticas impulsada por el Govern, y ha felicitado al Ayuntamiento de Calvià "por aprovechar esta oportunidad y liderar una transformación que será referente en las islas".

La presidenta ha remarcado que "cuando las instituciones colaboran, avanzan más y mejor". "Este es el camino: transformar, modernizar y hacer de Baleares un modelo turístico líder y sostenible", ha enfatizado Prohens.

Por su parte, el alcalde de Calvià ha dicho que "estas demoliciones no son un final, son el principio de un futuro más amable, habitable y sostenible para el municipio. Para turistas y, sobre todo, para residentes", ha incidido. "Con estos derribos, avanzamos en el proceso de esponjamiento y regeneración urbana, recuperando terreno para el uso público", ha añadido Amengual.

El primer edil calvianer ha agradecido finalmente a la presidenta Prohens la colaboración institucional en la gestión de recursos económicos y en la aplicación de la Ley de Turismo Responsable. "Hoy, Calvià vuelve a ser la referencia turística del Mediterráneo occidental. Juntos somos imparables", ha apuntado Amengual.

La actuación se enmarca en el Plan Municipal de Renovación de Infraestructuras, que contempla 43 millones de euros en obras como la reforma del paseo Gabriel Escarrer Julià, la avenida Jaume I de Santa Ponça, el bulevar de Peguera o la finca pública Galatzó.