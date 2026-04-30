Comienzan las obras del puente de la variante de Sant Llorenç para evitar inundaciones - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha iniciado este jueves as obras de ampliación del puente de la variante de Sant Llorenç des Cardassar, con el objetivo de evitar inundaciones como la de octubre de 2018.

Esta infraestructura cuenta con un presupuesto de nueve millones de euros y multiplicará la capacidad hidráulica de paso de 105 toneladas por segundo a 500 toneladas por segundo, según ha informado la institución insular.

De este modo, el objetivo es que si se vuelven a repetir los episodios del 9 de octubre de 2018, las inundaciones afecten lo mínimo posible al casco urbano del municipio.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el alcalde del pueblo, Jaume Soler, y el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, han asistido al inicio de las obras y han recordado tanto a las víctimas como a las persones afectadas por la 'torrentada' de 2018.

El puente de la variante de Sant Llorenç a su paso por encima el torrente de ses Planas, según los estudios técnicos, fue una de las causas principales de las inundaciones que sufrió el pueblo ya hace casi ocho años.

A finales de 2023, la institución insular consiguió desbloquear el proyecto que permanecía desde hacía años paralizado en Recursos Hídricos, por discrepancias técnicas entre los dos organismos.

Una vez impulsado de nuevo el proyecto de la variante de Sant Llorenç, a principios de 2024, se volvieron a hacer todos los estudios necesarios para garantizar un paso de agua suficiente, tal como pedía Recursos Hídricos.

También se hicieron nuevos cálculos estructurales de los muros de acompañamiento del torrente y estudios topográficos, para poder culminar la redacción y la ejecución de un nuevo proyecto, muy complejo desde el punto de vista técnico.

Galmés ha destacado el hito importante de iniciar unas obras muy esperadas por el pueblo de Sant Llorenç y la comarca del Llevant. En este sentido, ha pedido disculpas a la ciudadanía por el hecho de que esta obra haya estado cinco años bloqueada en las administraciones.

El presidente ha recordado especialmente a las víctimas y los afectados de la 'torrentada' del 9 de octubre de 2018. "Justo cuando llegamos al Consell de Mallorca nos pusimos a trabajar para desbloquear este proyecto y lo fijamos como prioridad máxima", ha sostenido.

Según el presidente insular, las obras estarán acabadas en poco menos de un año estarán acabadas y "darán una mayor seguridad y tranquilidad a todo el pueblo de Sant Llorenç".

En concreto, con este proyecto de ampliación del puente de la variante de Sant Llorenç a su paso por encima del torrente de ses Planas, los conductos de paso por donde transita el agua pasan de cuatro a diez, con una capacidad de 5,7 metros de ancho por 4,40 metros de alto.

De esta manera, se pasa de una capacidad de paso de agua de 105 toneladas por segundo a prácticamente 500 toneladas por segundo. También se incrementa con creces el volumen de drenaje a partir de la estimación hecha de las lluvias más fuertes caídas en la zona los últimos 500 años.

Igualmente, se modifica la rotonda para evitar que haga de barrera para el agua y se encauza el torrente con muros de refuerzo para evitar desbordamientos.