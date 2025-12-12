La Comisión de Variedades Locales incorpora nueve variedades al catálogo e inscribe tres en el registro nacional

Sesión ordinaria de la Comisión de Variedades Locales de Baleares. - CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL

La Comisión de Variedades Locales ha acordado incorporar nueve variedades nuevas al Catálogo de variedades locales, una acción que refuerza la protección del patrimonio fitogenético de las islas y ha informado de la inscripción en el Registro de variedades comerciales de tres variedades baleares.

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado, ha celebrado este viernes la sesión ordinaria de la Comisión de Variedades Locales de Baleares, el órgano consultivo encargado de velar por la conservación, la descripción y la promoción de las variedades locales de interés agrario.

El director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, ha iniciado la sesión destacando que ya se han celebrado 17 sesiones de esta Comisión, hecho que demuestra que es un espacio consolidado y esencial.

Las variedades aprobadas corresponden a pimiento, tomate y diferentes tipos de judía, entre ellas está el bitxet menut, el bitxet llarg, el tomate de penjar ferro y las judías negra, roja, bombeta, confitet, de ronyó y de confit.

Las tres variedades inscritas en el Registro de variedades comerciales son la cebolla roja de Andratx, la lenteja mallorquina y el haba negra de Baleares. Esta inscripción supone un paso adelante en su comercialización y en el reconocimiento oficial de estas variedades a escala estatal. La Comisión ha comunicado la desestimación de las solicitudes relativas al guisante de hervir y de desgranar.

PLAN DE ACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD CULTIVADA

Uno de los puntos de la sesión ha sido la presentación de la evaluación intermedia del Plan de Acción de la Biodiversidad Cultivada (PABC), correspondiente a los años 2024 y 2025.

Este plan estructura las actuaciones en materia de recuperación, conservación, comercialización, difusión e investigación de variedades locales y constituye el instrumento principal de la Comisión para articular las políticas públicas en este ámbito y hacer su seguimiento.

La evaluación refleja el progreso de las actuaciones previstas en los cuatro ejes estratégicos del Plan y evidencia la continuidad de los proyectos de prospección y regeneración de variedades, la cohesión entre bancos de germoplasma, la mejora en las líneas de divulgación y el mantenimiento de las iniciativas de investigación y transferencia de conocimiento.

La presentación de esta reunión muestra la importancia de disponer de un plan aprobado, ejecutado y evaluado de manera regular. El director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, ha subrayado el papel del Plan de Acción de la Biodiversidad Cultivada como herramienta de planificación estratégica.

Fernández ha explicado que disponer de un plan que se aprueba, se ejecuta y se evalúa "es una garantía de transparencia y de compromiso público". Así mismo, ha añadido que Baleares ha dado un paso adelante en la gestión de su biodiversidad cultivada.

Durante la sesión también se han presentado varios proyectos científicos en curso, como la evaluación de parámetros productivos y cualitativos de variedades de albaricoquero, melocotonero, manzano y ciruelo en el municipio de Porreres, así como el proyecto de implementación de un reservorio de plantas de almendro autóctono libres de Xylella mediante técnicas de termoterapia en condiciones de bioseguridad.

Igualmente, se ha informado sobre el estado de la ayuda 10.2 de recursos fitogenéticos del Fogaiba y se ha recordado que el catálogo de variedades locales es una herramienta dinámica, abierta a nuevas incorporaciones y actualizaciones gracias a la participación de las entidades y personas especialistas que forman parte de la Comisión.