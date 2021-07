El comité de empresa de Fesmae critica "falta de valoración de méritos" en la selección del director del Conservatorio

PALMA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de la Fundación de Estudios Superiores de Música y Arte Escénico (Fesmae) ha criticado la "falta de claridad y valoración de méritos" establecidos en los requisitos para la selección provisional del director académico del Conservatorio Superior de Baleares.

Según ha explicado este lunes el Comité en nota de prensa, la cuestionada convocatoria fue presentada el pasado 6 de julio por el conseller de Educación, Universidad e Investigación, Martí March, en calidad de presidente de la Patronal de la Fundación.

Sin embargo, en las bases del concurso, han ejemplificado, no se pide el título de profesor de plantilla del Conservatorio para optar al cargo ni se hace una valoración de los méritos musicales y artísticos, "como si para el cargo no fuera imprescindible ser músico".

"Solo desde la perspectiva de un experto en la materia se puede dirigir una empresa", han continuado, "y esta figura experta es fundamental para trasladar a la Administración las necesidades del centro" y garantizar "productividad y eficiencia" a la hora de conseguir los objetivos.

Por ello, el concurso "deja en evidencia, una vez más, que el conseller no está bien asesorado, no ha escuchado o no ha entendido la actitud más empática y sensible" que necesitan para conseguir las metas musicales y docentes del Conservatorio.

El Comité ha achacado esta situación a la falta de comunicación entre la Administración y el centro docente, una "incomunicación que se agravará si se sustituye la figura del director académico por un tecnócrata".

En este sentido, se han cuestionado si la Conselleria "da realmente apoyo a los estudios superiores" o si, por el contrario, deben seguir asumiendo "las consecuencias de ser tratados como un ornamento de cualquier política educativa".

Por último, se han dirigido a March para advertirle que "no basta con quedar bien y que la implicación sincera se demuestra con hechos".