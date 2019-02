Company: "El actual concepto de REB es falso porque el fin no es nivelar con la media sino compensar la insularidad"

Actualizado 22/02/2019 14:33:42 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Baleares, Biel Company, ha dicho este viernes que el actual concepto de Régimen Especial para Baleares (REB) que la presidenta del Govern, Francina Armengol "está manejando" es "falso" porque "su finalidad no debe ser nivelar las Islas con la media de regiones, sino compensar las desventajas motivadas por la insularidad" y, asimismo, ha asegurado que "quieren apoyar un REB bueno" pero "conociendo la letra pequeña".

En declaraciones a IB3 Radio, recogidas por el PP en un comunicado, Company ha señalado que, en este sentido, desde su formación quieren saber "cuándo entraría en vigor y si tiene el respaldo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE)", ya que "si no hay garantías, se podría estar ante un nuevo brindis al sol de la presidenta Armengol"

Además, se ha comprometido en que si llega al Govern mantendrá "cualquier euro de más" que se consiga para Baleares y trabajará "para mejorarlo" a diferencia de lo que hizo, a su juicio, Armengol, que "inició la legislatura renunciando a 190 millones al año en beneficios fiscales porque lo había aprobado el PP". También ha señalado que el descuento del 75 por ciento para residentes, que ahora se incluye dentro del REB, se consiguió gracias al gobierno de Rajoy.

Company ha reprochado el procedimiento que se ha seguido y ha apuntado que "el documento debería haberse puesto a disposición de los partidos de la oposición para poder estudiarlo, hacer las aportaciones oportunas y defenderlo juntos".

"Todo parece una operación electoralista, que se anuncia de manera precipitada, con la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intenta salvar a Armengol en el último minuto de la legislatura", ha sostenido.

Por otro lado, Company ha considerado que, a nivel general, el balance de la legislatura de Armengol es "muy deficiente", ya que "los 1350 millones de más con los que se ha contado cada año no se han traducido en políticas que mejoren la vida de los ciudadanos".

En este sentido, el 'popular' ha afirmado que en la actual legislatura "no se ha crecido al mismo nivel que otras comunidades autónomas, no se ha construido ninguna nueva vivienda de protección oficial, no se ha inaugurado ninguna nueva depuradora, a pesar de que el Partido Popular dejó la tramitación preparada", entre otros aspectos.