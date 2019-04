Company acusa a Armengol de "tener un millón menos de turistas" de cara a la próxima temporada

Publicado 07/04/2019 13:24:17 CET

El líder del PP balear ha expresado sobre los referéndum de 'Monarquía o República' que su formación "no quiere perder el tiempo" en ello

El candidato del PP a la presidencia del Govern, Gabriel Company, ha declarado, durante su recorrido en la Fira de Andratx de este domingo, que el Govern de Armengol "ha conseguido que este años vengan un millón de turistas menos".

Según ha informado el PP balear en un audio enviado a los medios, Company ha expresado que el Govern, "que presume de que no necesita turistas y que dice que como menos vengan mejor va", ahora "ya ha conseguido su propósito".

En este sentido, ha explicado que esto se traduce, ha comentado, con "menos economía, y más paro". "La señora Armengol ha decidido hundir la economía de este país una vez más y ya van dos o tres veces". Y ha añadido que "hay que recordar que el año 2001 ya nos dejó en quiebra" y desde el PP fueron "capaces de revertir" este proceso y poner "la economía en positivo".

REFERÉNDUM MONARQUÍA - REPÚBLICA

Por otra parte, Company se ha posicionado sobre la celebración de los referéndum de 'Monarquía o Republica' en diferentes municipios de la isla. "No interesan ni a los suyos", ha comentado Company de Armengol, a la que ha vuelto a acusar de "esconderse detrás y que son sus socios los que lo llevan a cabo".

En concreto, Company ha comentado que en las consultas "no ha votado ni un dos por ciento" de los convocados. "Lo que pasa es que esta gente hace ruido y se dedican a sembrar discordia y confrontación entre la sociedad balear". El candidato mallorquín a la presidencia del Govern ha explicado que desde su formación no quieren "perder el tiempo en cosas que no interesan nada a la ciudadanía".

LAS PROPUESTAS DE COMPANY

Company, que ha vuelto a mencionar a Armengol para acusarla "de no haber estado" para arreglar "los problemas de la gente", ha expresado que el Govern ha contado con un presupuesto de 4.000 millones de euros más que en la pasada legislatura.

Por un lado, ha explicado que su formación trabajará para tener "más trabajo y más movilidad". En este sentido, Company ha expresado que la sociedad balear tiene que "poder entrar salir y entrar de Palma sin los colapsos que hay".

Por último, ha expresado que su formación apostará por una "mejor sanidad y educación", algo en lo que este Govern "no ha querido perder tiempo".