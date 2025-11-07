Completan la renovación de los baños del CEIP Pere Rosselló i Oliver de Alaró

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha completado la reforma integral del núcleo de baños situado en la primera planta del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Pere Rosselló i Oliver, en el municipio de Alaró.

Con una inversión de 84.275 euros, se han adecuado los espacios sanitarios para adaptarlos a las necesidades actuales de la comunidad educativa, con el objetivo de garantizar un entorno más seguro, funcional y accesible, según han informado la Conselleria y el Ayuntamiento en sendos comunicados.

Los trabajos han incluido la retirada de los antiguos sanitarios, el derribo de las cabinas de obra y de los acabados obsoletos, así como la renovación completa de las instalaciones de agua, saneamiento y electricidad.

También se ha sustituido toda la carpintería interior y se han construido nuevas cabinas con paneles fenólicos de alta resistencia. Además, se han instalado nuevos inodoros y lavabos adaptados al alumnado de educación infantil.

Paralelamente, el Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec) ya ha iniciado la redacción del proyecto de reforma integral del centro educativo, una actuación incluida dentro del Plan de Infraestructuras Educativas y enmarcada en la iniciativa Islas en transformación.

El alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, ha expresado su agradecimiento al Govern por su sensibilidad y compromiso con las necesidades educativas del municipio.

"Esta actuación mejora de manera directa el día a día de nuestros niños y maestros, y especialmente nos ilusiona saber que ya se ha comenzado a redactar el proyecto de reforma integral del CEIP Pere Rosselló i Oliver, una reivindicación histórica que permitirá actualizar y dignificar las instalaciones de nuestro centro educativo", ha añadido el alcalde.