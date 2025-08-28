La compraventa de viviendas en Baleares crece un 2,7% en junio y el precio rebasa los 4.000 euros/m2

Archivo - Una calculadora y una escritura de compraventa de una hipoteca. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 28 (EUROPA PRESS)

La compraventa de viviendas en Baleares ha experimentado en junio un incremento del 2,7% en comparación al mismo mes del año anterior hasta las 1.311 unidades, según datos publicados este jueves por el Consejo General del Notariado.

Según los mismos datos, los precios han aumentado un 8,6% interanual y siguen siendo los más elevados de España superando ya los 4.000 euros por metro cuadrado (4.051).

Los datos, por otra parte, dan cuenta del aumento de la superficie media de las viviendas del archipiélago en un 2,7% hasta los 126 metros cuadrados.

Los préstamos hipotecarios para la adquisición de un inmueble en las Islas también suben el pasado junio en un 11,7% y se concedieron un total de 642 con un importe promedio de 277.923 euros.

También decreció en un 4,3%, siempre según los notarios, la constitución de sociedades, hasta las 322 operaciones.

En toda España, en junio de 2025, con respecto a junio de 2024, la compraventa de viviendas se incrementó un 5,9% y la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda subió un 16,6%, mientras que la constitución de nuevas sociedades registró un ascenso del 8,5%. El precio del metro cuadrado sube un 8% interanual en España.