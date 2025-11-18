La compraventa de viviendas en Baleares desciende un 9,6% en septiembre

Archivo - Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en Baleares en septiembre empeora y desciende un 9,6% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 3,78% a nivel nacional), hasta un total de 1.158 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 14,5% respecto a agosto.

De las operaciones de compraventa anotadas en septiembre en Baleares, 1.129 se realizaron sobre viviendas libres y 29 sobre inmuebles de protección oficial.

Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 190 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 968 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En septiembre se realizaron un total de 1.842 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.158 compraventas, 247 fueron herencias, 125 donaciones y 1 permutas.

En total, durante septiembre se transmitieron en Baleares 3.344 fincas urbanas a través de 2.001 compraventas, 456 herencias, 261 donaciones, 8 permutas y 618 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 926 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 274 herencias, 317 compraventas, 150 donaciones, ninguna permuta y 185 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Castilla - La Mancha es la comunidad donde mejor se comportó en septiembre la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 19,04% seguida de Navarra, un 12,44% más, y Andalucía (+10,2%). En el lado contrario del ranking se sitúan Baleares, Asturias y La Rioja con caídas del 9,6%, 4,14% y del 3,16%, respectivamente.