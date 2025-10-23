La compraventa de viviendas en Baleares sube un 1,3% en agosto

Archivo - Cartel de 'Se Vende' en una vivienda. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Baleares ha aumentado un 1,3% en agosto respecto al mismo mes del año anterior, hasta sumar un total de 1.011 operaciones, aunque se ralentiza, con puntos menos que la tasa interanual registrada el mes anterior, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De las operaciones de compraventa anotadas en agosto en Baleares, 992 se realizaron sobre viviendas libres y 19 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 236 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 775 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En agosto se realizaron un total de 1.499 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.011 compraventas, 135 fueron herencias, 101 donaciones y ninguna permuta.

En total, durante agosto se transmitieron en Baleares 2.690 fincas urbanas a través de 1.790 compraventas, 258 herencias, 200 donaciones, 3 permutas y 439 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 711 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 157 herencias, 276 compraventas, 155 donaciones, ninguna permuta y 123 operaciones de otro tipo.

Por territorios, La Rioja es la comunidad donde mejor se comportó en agosto la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 33,67% seguida de Castilla y León, un 11,31% más, y Aragón (+8,64%). En el lado contrario del ranking se sitúan Asturias, Canarias y Murcia con caídas del 23,2%, 15,24% y del 8,18%, respectivamente