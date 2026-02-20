La compraventa de viviendas en Baleares vuelve a tasas positivas con una subida del 4,7% en diciembre

Archivo - Un cartel de viviendas en venta - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Baleares en diciembre ha subido un 4,7% respecto al mismo mes del año anterior, tras salir de tasas negativas y sumar un total de 1.104 operaciones.

En comparación con el mes anterior, la compraventa de viviendas retrocede en las Islas, con una caída 2,2%, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las 1.104 compraventas de viviendas suponen el cuarto mejor dato de este índice en un mes de diciembre en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en diciembre en Baleares, 1.078 se realizaron sobre viviendas libres y 26 sobre inmuebles de protección oficial.

Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 227 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 877 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En diciembre se realizaron un total de 1.781 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.104 compraventas, 204 fueron herencias, 142 donaciones y diez permutas.

En total, durante diciembre se transmitieron en Baleares 3.386 fincas urbanas a través de 1.909 compraventas, 471 herencias, 309 donaciones, 30 permutas y 667 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 852 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 255 herencias, 328 compraventas, 118 donaciones, 0 permutas y 151 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Cantabria es la comunidad donde mejor se comportó en diciembre la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 24,6% seguida de Navarra, un 22,9% más, y Canarias, con un 20,7% más.

En el lado contrario del ranking se sitúan Madrid, Comunitat Valenciana y Asturias con caídas del 4,9%, 4,4% y del 3,8%, respectivamente.