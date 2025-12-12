Condenan al dueño y al profesor de una escuela náutica por falsificar las prácticas del título de patrón de barco

Un puerto de Baleares. - CAIB

PALMA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de lo Penal de Palma ha condenado a sendas penas de seis meses de prisión al titular y a un instructor de una escuela náutica de Baleares por falsificar la certificación de las prácticas necesarias para obtener el título de patrón de embarcaciones de recreo (PER).

La resolución judicial, ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado, también les impone el pago de sendas multas de 720 euros como supuestos autores de un delito de falsedad documental continuada.

Asimismo, les condena al pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular, y a indemnizar a la Abogacía de la Comunidad Autónoma de Baleares con 250 euros en concepto de responsabilidad civil.

Los hechos se remontan a una visita sorpresa que los servicios de inspección de la Conselleria del Mar realizaron a una práctica en el marco de la formación para la obtención del PER.

Durante esta actuación, los técnicos constataron que se habían certificado a través de la plataforma 'Exnau' unas prácticas obligatorias que, en realidad, no se estaban llevando a cabo, dado que la embarcación prevista para realizarlas llevaba una semana en dique seco debido a una avería.

Según recoge la sentencia, el titular y el instructor de la escuela náutica se pusieron de acuerdo para dar por realizadas esas prácticas e incorporar posteriormente los certificados en las solicitudes de expedición de los títulos dirigidas a la Dirección General de Transporte Marítimo y Aéreo.

El Govern ha recordado que las escuelas náuticas autorizadas deben ajustarse estrictamente a la normativa vigente en materia de formación y certificación.

También ha subrayado que las actuaciones inspectoras tienen como objetivo garantizar la calidad de la enseñanza y la seguridad de la navegación recreativa el archipiélago.