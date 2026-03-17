Condenan a un paciente a tres meses de prisión y 18 meses de alejamiento por agredir a una enfermera de la 'Part Forana'

Archivo - Enfermera de Son Espases haciendo inventario, en una foto de archivo. - CONSELLERIA DE SALUD Y CONSUMO - Archivo

PALMA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal ha condenado a un paciente a tres meses de prisión, un año y medio de alejamiento, una multa de 210 euros y el pago de las costas de la defensa jurídica de la víctima, por haber insultado, amenazado e intentar pegar a una enfermera en un centro de salud de la 'Part Forana' de Mallorca.

Los hechos en cuestión ocurrieron el mes de abril de 2023, cuando la persona condenada fue atendida por una enfermera en el servicio de urgencias de un centro de salud.

En un comunicado, el Colegio Oficial de Enfermeras de Baleares (Coiba) ha indicado que, al no recibir la medicación que solicitaba, el paciente insultó y amenazó de muerte a la enfermera y le intentó agredir con una silla.

Por estos motivos, se ha condenado al agresor por los delitos de atentado en grado de tentativa y amenazas leves. El ingreso a prisión no se hará efectivo siempre que en los próximos dos años no sea condenado por un delito similar al que ha cometido o no respete la orden de alejamiento durante el año y medio establecido.

Desde el Coiba han señalado que la cifra de agresiones a enfermeras aumenta y en 2025 ha alcanzado un total de 456, con un elevado número de agresores reincidentes, por lo que es el colectivo "más afectado" del sistema sanitario.

No obstante, han recalcado que esta cifra es solo "la punta del iceberg", porque en muchas ocasiones "no se denuncia". Por eso el Coiba recuerda a las enfermeras que pueden contar con el apoyo del colegio para hacerse cargo de la denuncia.

La responsable del Protocolo de Agresiones del Coiba y vocal de Enfermería del Trabajo, Rosa González, ha reconocido que son "conscientes" de que la denuncia es "un paso complicado" y con una "alta carga emocional" pero ha aseverado que también es "importante" para "mejorar la prevención y avanzar hacia una tolerancia cero frente a la violencia".

"Los datos indican que los agresores suelen ser reincidentes y que esta reincidencia baja notablemente si se produce la denuncia", ha mantenido.

En ese sentido, han subrayado que la colegiada ha contado con el apoyo y asesoramiento gratuito de los servicios jurídicos del Coiba, que han ejercido como abogado de la acusación, en este caso el Coiba, al personarse como colegio a nivel de acusación popular.

Esta actuación han defendido que "siempre" la llevan a cabo cuando tienen constancia de la existencia de un caso de agresión que afecte al colectivo y en representación de la colegiada como acusación particular.

De hecho, recientemente se ha reforzado y simplificado el mecanismo para facilitar la solicitud en el colegio para que se haga cargo del proceso de denuncia.

Así, las enfermeras que trabajan en centros públicos, gracias a un nuevo acuerdo con el Servicio de Salud, cuando notifican la agresión a través del Programa NIRA, pueden marcar que las represente los servicios jurídicos del Coiba.

Por otro lado, las colegiadas que trabajan en el ámbito privado, lo pueden hacer mediante un formulario en la web del colegio directamente.

Con ambas notificaciones también se activa inmediatamente el Protocolo de Agresiones del Coiba que pone a disposición de todas las colegiadas una asesoría jurídica y una asesoría psicoemocional porque "no podemos dejar de lado el impacto emocional que supone sufrir una agresión".