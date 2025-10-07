El conductor huido del accidente mortal de Palma se entrega a la Policía Local

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conductor que durante la madrugada del lunes huyó tras verse implicado en un accidente de tráfico en el que falleció un hombre de 31 años acaba de comparecer, junto a su abogada, en la sede de la Policía Local de Palma.

Cabe recordar que la Policía lo tenía identificado desde este lunes después de que el copiloto del coche huido, herido también en el siniestro, fuera localizado por los agentes tras pedir una ambulancia desde el barrio del Molinar.

Un hombre de 31 años falleció este lunes en el accidente de tráfico que tuvo lugar en la rotonda del Fan hacia Mercapalma, en Palma, con el vehículo implicado que se dio a la fuga y cuyo conductor se ha presentado este martes ante la Policía Local.

Según la información facilitada por el SAMU, el accidente, un choque entre dos coches, de tráfico tuvo lugar minutos antes de las 01.00 horas de la madrugada del lunes.

A la llegada de las asistencias se encontraron con que el otro vehículo implicado había huido por lo que se movilizó la Policía. Según las pesquisas de la Policía Local, el coche huido invadió el carril contrario en circunstancias por el momento desconocidas, y colisionó contra el del fallecido.