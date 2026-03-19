Un conductor se salta un semáforo en rojo y provoca un accidente con el tren de Sóller en Son Oliva

Archivo - Imagen del Tren de Sóller, en una foto de archivo. - FERROCARRIL DE SÓLLER - Archivo

PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tren de Sóller ha arrollado a un vehículo después de que el conductor, que ha dado positivo en el control de alcoholemia, se haya saltado el semáforo en rojo en un paso a nivel en la barriada palmesana de Son Oliva.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 19.05 horas de este jueves, cuando un coche que tenía el semáforo en rojo ha tratado de atravesar la vía cuando llegaba el convoy, según ha informado a Europa Press la Policía Local de Palma.

El tren ha chocado con el vehículo en el cruce la avenida Tomàs de Villanueva Cortés con el camino de Son Hugo y le ha arrastrado unos metros hasta que finalmente se ha detenido. Cabe señalar que en el accidente no se han registrado heridos.

Sin embargo, sí ha habido retenciones de tráfico en la zona puesto que se han tenido que cortar las calles adyacentes y el tren se ha quedado detenido sobre las vías.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local de Palma para regular el tráfico y se ha sometido al conductor a las pruebas de alcohol, que ha dado positivo para incoarle una sanción por la vía administrativa. Más tarde, se ha conseguido retirar el vehículo accidentado y ya se ha restablecido la circulación ferroviaria y viaria.