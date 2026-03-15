Un conductor que triplicaba la tasa de alcoholemia provoca un accidente en Alcúdia. - POLICÍA LOCAL DE ALCÚDIA

PALMA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un conductor que triplicaba la tasa de alcoholemia ha provocado un accidente en Alcúdia, aunque sin heridos.

Según la información de la Policía Local del municipio, el incidente ocurrió a última hora de la tarde de este sábado en el vial de servicio de la carretera de Artà, en dirección al Port d'Alcúdia.

Un vehículo chocó contra otro que se encontraba estacionado. Tras recibir el aviso, los agentes comprobaron que el conductor causante del accidente conducía ebrio.

Al realizarle las pruebas de alcoholemia, el resultado triplicó la tasa permitida. Por este motivo, el conductor está siendo investigado por un presunto delito contra la seguridad vial.