La confianza empresarial baja en Baleares un 4,46% en el cuarto trimestre

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), cuya publicación corresponde al Instituto Nacional de Estadística (INE), ha bajado un 4,46% en el cuarto trimestre del año en Baleares.

Según Estadística, en el archipiélago el balance de expectativas (diferencia entre las opiniones de los empresarios optimistas y los pesimistas) se situó en el cuarto trimestre de este año en -1,5 puntos, frente a los 15,9 puntos del trimestre anterior.

Esto se debe a que el porcentaje de establecimientos empresariales que piensan que la marcha de su negocio será favorable entre octubre y diciembre de este año se ha situado en el 16,7%.

Además, los que piensan que su negocio evolucionará en el cuarto trimestre de manera normal se sitúan en el 65,1%. Los pesimistas respecto a la evolución son el 18,2%.

Por su parte, el balance de situación (diferencia entre respuestas favorables y desfavorables respecto al trimestre finalizado) se ha situado en 11,4 puntos, 1,6 puntos menos que en el trimestre anterior.