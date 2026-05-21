El Consejo de LGTBI de Baleares condena las agresiones LGTBI-fóbicas de Palma y Formentera

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández,preside la reunión del Consejo LGTBI. - CONSELLERIA DE FAMILIAS

PALMA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consejo de LGTBI se ha reunido este jueves en la sede de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, donde se ha condenado las agresiones LGTBI-fóbicas ocurridas recientemente en Palma y en Formentera.

En la reunión, presidida por la consellera del ramo, Sandra Fernández, se ha reiterado el compromiso del Consejo de LGTBI para trabajar con el fin de "evitar que se vuelvan a producir casos como estos en las Islas".

En un comunicado, la Conselleria ha indicado que el pleno también ha hecho balance de la situación actual de los Servicios de Atención Integral LGTBI en las cuatro islas y se ha analizado la hoja de ruta de la elaboración del III Plan Estratégico LGTBI de Baleares, entre otras informaciones diversas.

Asimismo, se ha hecho referencia a los proyectos para erradicar la LGTBI-fobia subvencionados por la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia con 590.000 euros para 2025 y 2026. A través de esta convocatoria, que supone un incremento del 195% respecto a la convocatoria de 2023, se han subvencionado diez proyectos de las cuatro islas.

Finalmente, en la reunión se ha aprobado que la vicepresidencia del Consejo de LGTBI la ocupe el integrante de la entidad Sa Clau de s'armari Teo Munay Asensio Navarro.

El Consejo de LGTBI de Baleares es el instrumento que trabaja para la cooperación entre la Administración y el tejido de la sociedad civil, a favor de los derechos y de la no discriminación de las personas LGTBI. El pleno del consejo está formado por representantes de distintos departamentos del Govern, entidades LGTBIQ+, los cuatro consells insulares, la Felib, el Ayuntamiento de Palma, los grupos parlamentarios, la UIB, el IbDona, sindicatos y patronales.