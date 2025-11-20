El Consejo Rector del Socib nombra a Emma Heslop como directora

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector del Sistema de Observación y Predicción Costero de Baleares (Socib) ha celebrado este miércoles una reunión en Madrid, en la que se ha elegido por unanimidad a Emma Heslop como nueva directora, tras un proceso de selección que comenzó el pasado 12 de mayo con la apertura del concurso público para este puesto.

Heslop es Doctora en Física Oceanográfica (University of Southampton, UK) y cuenta con una importante experiencia en ciencia e industria, combinando oceanografía, desarrollo empresarial y liderazgo.

Tiene un buen conocimiento de Socib, donde contribuyó a desarrollar el primer Plan Estratégico y realizó su doctorado en Oceanografía Física, al tiempo que trabajaba como líder científica de la instalación de gliders y responsable de productos y servicios de datos oceánicos.

Ha sido responsable del Programme Specialist Global Ocean Observing System (GOOS) durante seis años, ha desarrollado funciones como directora interina GOOS (febrero 2022- sept 2023), liderando un equipo global de 20 personas y redes internacionales.

Su enfoque se ha dirigido en aumentar la visibilidad de la observación oceánica en la ONU, fortalecer alianzas clave (por ejemplo, con la OMM y la OCDE), asegurar recursos y conectar observaciones con usuarios.

También ha liderado la implementación de la Estrategia GOOS 2030, centrada en el valor para los usuarios, datos FAIR y sistemas operativos eficientes, y ha trabajado en la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, colaborando con Estados Miembros y facilitando consensos en temas complejos. Esta experiencia facilitará la creación de la nueva ICTS distribuida ISIDOM.

Al Consejo Rector, que se ha celebrado en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, han asistido la secretaria general de investigación, Eva Ortega; el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera; el director general de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas Superiores, Sebastià Massanet; el vicepresidente de Organizacion y Relaciones Institucionales del CSIC, Carlos Closa; la subdirectora general adjunta de Grandes Instalaciones Cientificotécnicas del CSIC, Ángela Fernández, y la directora en funciones del SOCIB, Maria Antonia Carrasco.

SOBRE SOCIB

El Socib es un consorcio público formado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Esta infraestructura científica recoge datos del entorno marino del archipiélago de forma continua, mediante una red de instalaciones y plataformas oceanográficas, y ofrece servicios tanto a la comunidad científica como a las administraciones públicas y al sector empresarial.

Durante el Consejo Rector también se ha expresado el agradecimiento a Joaquím Tintoré por su dedicación y excelente labor al frente de la entidad durante los últimos años.

Su liderazgo ha sido clave para consolidar el Socib como referente en investigación oceanográfica e innovación, impulsando proyectos que han situado a las Islas Baleares en el mapa científico internacional.