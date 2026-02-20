Consell.- Aprobado el reglamento de taxi y VTC, que condiciona las nuevas licencias a la congestión y calidad del aire

Archivo - VTC - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes el reglamento que regula los servicios de taxi y de los vehículos de transporte con conductor (VTC), que condiciona la concesión de nuevas licencias a criterios de congestión y calidad del aire.

En concreto, según ha explicado el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, en la rueda de prensa celebrada después del Consell de Govern, no se podrán otorgar nuevas licencias cuando se superen los niveles de congestión viaria o determinados valores relacionados con la calidad del aire.

Excepcionalmente, ha señalado, se podrán conceder licencias temporales cuando las necesidades de movilidad lo justifiquen y con un informe previo.