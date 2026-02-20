El PSIB advierte que el nuevo reglamento de taxis abre la puerta a la "entrada masiva" de VTC

Coche Uber circula por una calle, a 13 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

PALMA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha advertido que el reglamento que regula los servicios de taxi y de los vehículos de transporte con conductor (VTC) aprobado este viernes por el Govern abre la puerta a la "entrada masiva" de vehículos y podría desequilibrar el sector.

Así lo ha manifestado el secretario de Movilidad y Territorio de los socialistas, Jaume Mateu, quien ha denunciado públicamente que el reglamento no garantiza la reducción de las 10.000 solicitudes de licencias de VTC pendientes de resolver desde 2023, que comenzarán a tramitarse tras "el alzamiento de la moratoria".

En concreto, según ha indicado la formación en un comunicado, el texto no aborda la entrada "masiva" de licencias por parte de operadores externos, "el principal problema" del sector del taxi y de las VTC locales. A su juicio, el Govern se limita a "cambiar las reglas del juego" sin ofrecer soluciones de fondo.

Asimismo, el socialista ha advertido que el reglamento aprobado por el Consell de Govern "deja abierta la puerta a la tramitación de estas 10.000 licencias" con criterios que pueden resultar razonables, pero que "no suponen ninguna barrera de entrada real".

En este sentido, Mateu ha criticado que la nueva normativa facilita un cambio de modelo donde las empresas como Uber y Cabify van a tener un marco "para jugar y entrar en las Islas Baleares".

Además, ha rechazado la "ambigüedad" del conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, al no ofrecer garantías frente al elevado número de licencias solicitadas y ha reclamado que se establezcan límites.

El PSIB anunció este miércoles que propondría una enmienda a la ley de simplificación administrativa, actualmente en tramitación, para denegar casi la totalidad de las 10.000 licencias que a partir de hoy empezarán a tramitarse.

"Abogamos por un cambio normativo con rango de ley, no de reglamento, que permita garantizar el equilibrio entre taxis y VTC como habíamos tenido hasta ahora", ha concluido Mateu.