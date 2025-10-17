El Consell celebra unas jornadas sobre delitos en la gestión municipal

Inauguración de las jornadas de 'delitos en la gestión municipal' - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha inaugurado este viernes las jornadas de formación 'Delitos en la gestión municipal' para reforzar la prevención y la legalidad en los ayuntamientos, un ciclo formativo organizado por el departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local que se distribuye en cuatro sesiones que se celebrarán en el Parc Bit.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, se ofrece este curso para capacitar al personal de los ayuntamientos y cargos electos en la cultura de la prevención, identificación de riesgos y la gestión de riesgos penales y administrativos que puedan comportar la gestión pública municipal.

El presidente del Consell, Llorenç Glamés, ha señalado que el objetivo es "ayudar a los municipios a hacer las cosas con rigor y seguridad jurídica", además de facilitar la correcta ampliación de la normativa y la detección precoz de irregularidades para reforzar la transparencia y la confianza de los ciudadanos.

Galmés ha añadido que el Consell están dando en esta legislatura "un apoyo sin precedentes" a todos los ayuntamientos. No solo en recursos económicos, sino también en formación y conocimiento, porque solo así, ha dicho, se puede garantizar una administración "eficaz, transparente y próxima a la ciudadanía".

Por su parte, la consellera de Promoción, Economía y Desarrollo Local, María del Pilar Amate, ha destacado que estas jornadas han "despertado" un gran interés, con más de 120 personas inscritas. Esto, asegura, demuestra la necesidad formativa que existe para hacer frente los desafíos legales que implica la gestión.

Así, ha definido que solo entienden la gestión, municipal o no, desde la "eficiencia, racionalización, el cumplimiento de la ley y la transparencia". Por eso, ve necesario detectar y hacer frente a posibles conductas delictivas en el ámbito político.

OBJETIVO Y CONTENIDO FORMATIVO DE LAS JORNADAS

La acción formativa tiene una duración de 20 horas repartidas en cuatro sesiones y quiere ser una herramienta para ofrecer a los asistentes conocimientos y experiencias relacionadas con la prevención de delitos. Las jornadas cubren diferentes temáticas relacionadas con la contratación, subvenciones, gestión de recursos humanos o urbanismo.

La primera sesión trata sobre la materia 'Delitos en urbanismo y medio ambiente', un tema que relaciona los problemas de ejecución de los instrumentos de ordenación del territorio en contraposición con la protección del medio ambiente.

Las siguientes sesiones tendrán lugar día 20, 27 y 28 de octubre y tratarán otras cuestiones relacionadas con la gestión, la malversación, el acoso laboral, el fraude en las subvenciones y los fondos europeos y la corrupción.

La última pretende dar a conocer todos los canales existentes para comunicar este tipo de conductas y que quedan ser investigadas, así como la protección que brindará a los denunciantes.