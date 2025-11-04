El Consell celebrará una jornada deportiva en Son Pardo para conmemorar el Día Mundial de las Personas Mayores - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca celebrará el próximo miércoles 12 de noviembre una jornada deportiva, a la que se prevé que puedan asistir hasta 800 participantes, en el Hipódromo de Son Pardo (Palma) para conmemorar el Día Mundial de las Personas Mayores.

En una nota de prensa, el Consell ha informado que celebrará el Día Mundial de las Personas Mayores con una gran fiesta deportiva en el Hipódromo de Son Pardo el próximo miércoles 12 de noviembre, que se convertirá en una jornada llena de actividad física, movimiento y gastronomía abierta a todo el mundo.

La jornada, con capacidad para 800 personas, pondrá en práctica tres estaciones de actividad física: baile, multientreno, y estiramientos y recuperación. Durante el circuito, además, se podrán seguir las carreras de trote, que se harán en esa misma fecha.

En la diada participarán grupos del 'Mou-te amb salut!', usuarios fieles que realizan ejercicio regular en los municipios de la mano de la institución.

El vicepresidente segundo del Consell y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard; el director insular de Deportes, Toni Prats, y el gerente del Institut de l'Esport Hípic de Mallorca, Gaspar Oliver, han presentado este martes la jornada, que contará con asistentes de 13 pueblos: Alcúdia, Artà, Campanet, Capdepera, Felanitx, Inca, Llucmajor, Maria de la Salut, Marratxí, Muro, Porreres, sa Pobla, y Santanyí.

Bestard ha destacado que "desde el Consell se trabaja de manera regular con los ayuntamientos en la promoción deportiva local para personas mayores, mediante el programa 'Mou-te' y estos grupos se encuentran un par de veces al año para compartir una celebración de temporada". "Celebrar esta etapa adulta en el marco del Día Mundial de las Personas Mayores es clave para homenajear a todas las personas que hacen deporte con la institución, en una jornada llena de hermandad y buen humor, que tiene el componente social como premisa", ha añadido.

La jornada cerrará con una comida de hermandad, para compartir experiencias entre los participantes, así como con una banda musical y baile de cierre.

MÁS ACTIVIDAD ORIGINAL E INCREMENTO DEL PRESUPUESTO

El programa de envejecimiento activo del Consell de Mallorca 'Mou-te amb salut!' tiene como objetivo ofrecer sesiones deportivas regulares dos días por semana, sin coste, en todos los municipios, a través de los ayuntamientos y de las asociaciones de la tercera edad.

La institución ha aumentado el presupuesto del programa, a partir de la demanda existente, que ha pasado de 1.353 participantes en 45 pueblos con 80 grupos en la temporada 2023/2024, a acoger a 1.860 en 50 pueblos con 93 grupos en 2024/2025. La inversión de 309.683 euros ya triplica la de 2020, cuando se estrenó el programa.