El Consell Consultiu de Baleares emitió 121 dictámenes y recibió 113 consultas en 2024

El presidente del Consell Consultiu de Baleaes, Felio José Bauzá entrega la memoria del órgano de 2024 a la presidenta del Govern, Marga Prohens, y al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne. - EUROPA PRESS

PALMA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell Consultiu de Baleares emitió en 2024 un total de 121 dictámenes, lo que supone un % menos que el año anterior, cuando fueron 147, y recibió 113 consultas, cerca de

Así se desprende de la memoria del órgano correspondiente al ejercicio 2024, cuya presentación ha presidido este jueves la líder del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, en la capilla de Consolat de Mar.

Sobre la procedencia de las consultas, 67 corresponden a la Administración de la Comunidad Autónoma (59,3%); 15, a los consells insulares (13,3%); y 31, a ayuntamientos (27,4%).

Por entidades, un total de 76 dictámenes se correspondieron a la Administración de la Comunidad (el 62,8%); 15, a consells insulares (12,4%) ; y 30 a ayuntamientos (24,8%).

Durante la jornada ha tenido lugar, además, la entrega de la memoria del año pasado del Consell Consultiu a la presidenta del Govern y al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, a cargo del presidente del órgano consultivo, Felio José Bauzá.

El presidente del Consell Consultiu ha puesto en valor la labor realizada por el órgano en 2024 que, más allá de trabajar en su obligación estatutaria, ha "acentuado" la vertiente institucional.

Por ejemplo, ha explicado que se está tramitando un convenio con la Universitat de les Illes Balears (UIB) para que estudiantes hagan prácticas en el órgano y ha recordado la celebración del 30 aniversario de su constitución.

Prohens, por su parte, ha destacado el "papel fundamental" del Consell Consultiu que realiza una tarea "constante, rigurosa y necesaria". También ha reivindicado la independencia del órgano consultivo en un momento, a su parecer, "de preocupación por el respeto a la separación de poderes".