El Consell d'Eivissa celebra el "éxito" del primer traslado de residuos a Mallorca

Un camión con residuos de Eivissa se mete en el barco que realizará el primer envío de residuos de Eivissa a Mallorca - CONSELL D'EIVISSA

EIVISSA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell d'Eivissa ha celebrado el "éxito" del traslado de las 120 toneladas de residuos hacia Mallorca, un proceso que se ha completado este jueves de madrugada.

El conseller de Gestión Ambiental, Sostenibilidad, Innovación y Transparencia de Eivissa, Ignacio Andrés, ha explicado que en este primer viaje han sido movilizadas cinco plataformas que, en total, han trasladado 120 toneladas de residuos, "todo completamente embalado y con un tratamiento previo contra los olores e insectos".

Cabe recordar que el barco desde Eivissa partió con varias horas de retraso hasta que se subsanaron las mejoras solicitadas por Capitanía Marítima, que detectó incidencias en el buque que debía transportar la basura de Eivissa a Mallorca.