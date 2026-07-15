El Consell d'Eivissa mantiene que este miércoles se llevará a cabo el primer traslado de residuos a Mallorca

EIVISSA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell d'Eivissa ha mantenido este miércoles que esta misma noche se llevará a cabo el primer traslado de residuos hasta Mallorca, según lo previsto.

En declaraciones a los medios, la institución ha explicado que, a día de hoy, no tienen comunicación oficial sobre posibles problemas de seguridad detectados en el buque de Baleària que debe llevar estos residuos, por lo que aseguran que se va a seguir el itinerario pactado con el Consell de Mallorca.

En principio, serán trasladadas entre cinco y siete plataformas, con unas 24 toneladas de residuos cada una.

El barco partirá de Eivissa a las 18.00 horas y se prevé que llegue a Palma sobre la medianoche, según ha afirmado el Consell.