El Consell d'Eivissa presenta un presupuesto de cerca de 206,7 millones de euros para 2027, casi un 15% más

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EIVISSA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell d'Eivissa ha presentado su proyecto de presupuesto para 2027, que asciende alrededor de 206,7 millones de euros y supone un incremento de unos 26,9 millones respecto a 2026, un 15% por ciento más.

El presidente de la institución insular, Vicent Marí, ha explicado en rueda de prensa que las cuentas responden al aumento de la demanda de servicios y a las necesidades de infraestructuras de la isla.

"Lo más importante, más allá de las cifras, es la capacidad de transformar estos recursos en servicios, infraestructuras y soluciones que permitan mejorar la calidad de vida de los residentes", ha señalado.

El presidente ha situado el crecimiento demográfico y el incremento de las necesidades asistenciales entre los principales retos a los que se enfrenta la institución, que prevé reforzar los servicios públicos para atender a una población cada vez más numerosa.

Desde la institución han explicado que más del 61% del presupuesto, es decir, más de 127,7 millones de euros, se concentra en Bienestar Social, transporte público, Cultura, Educación, Bomberos, Deportes, Juventud, ayudas, transferencias y patrocinios.

El Departamento de Bienestar Social, Familia e Igualdad dispondrá de 45,46 millones de euros. Las cuentas refuerzan la atención a las personas con discapacidad, los servicios del Hospital Residencia Asistida Cas Serres y el apoyo a los ayuntamientos y a las entidades sociales, según ha insistido el Consell.

La atención a menores contará con 12,9 millones de euros, 2,55 millones más que en 2026. Esta previsión incorpora recursos para hacer frente a la llegada de menores extranjeros no acompañados y mejoras en el circuito tradicional de protección, como la concertación de plazas para hermanos y así evitar tener que separarlos por motivos de edad.

El presupuesto también contempla ampliar las plazas concertadas de atención a la discapacidad y crear un servicio de autonomía personal. En materia de personal, se reforzará el área de Menores con tres monitores de laborterapia y Cas Serres con un trabajador social, un terapeuta ocupacional y una ampliación de la jornada del servicio de fisioterapia.

Además, Bienestar Social dispondrá de 6,9 millones de euros en transferencias corrientes, de los que 3,2 millones se destinarán a los ayuntamientos y 3,7 millones a entidades y programas de atención social, menores, discapacidad e igualdad.

El Consell mantendrá la gratuidad del transporte público durante 2027, con una dotación de casi 16,1 millones de euros para el servicio y las bonificaciones. De esta cantidad, más de seis millones se destinarán específicamente a garantizar la gratuidad a los titulares de las tarjetas de transporte insular.

Durante la presentación, Marí ha explicado que, entre abril y octubre, el número de pasajeros ha aumentado por el transporte público gratuito y la mejora de la red viaria.

El presupuesto permitirá poner en marcha el plan de choque para la reducción de residuos, valorado en 74 millones de euros a lo largo de nueve años, con una previsión de gasto de 4,6 millones para 2027. Su desarrollo contará con financiación del Impuesto de Turismo Sostenible y con la colaboración de los ayuntamientos.

Marí ha explicado que, paralelamente a los trabajos para estabilizar el tratamiento y el traslado de residuos, el objetivo es "generar menos residuos, separarlos mejor y reciclar más", con el fin de reducir la presión sobre Ca na Putxa.

Las ayudas al sector primario superarán los 4,5 millones de euros, incluida una línea de cerca de dos millones destinada al mantenimiento del paisaje. Por primera vez, se reservarán 280.000 euros para una línea específica de recuperación del Pla de Corona, en colaboración con los propietarios y vecinos de la zona.

Las cuentas también contemplan destinar 974.000 euros durante 2027 al derribo de la estructura inacabada de Cala d'en Serra, dentro de una actuación cuyo coste total asciende a más de dos millones de euros. La intervención permitirá retirar las construcciones abandonadas y recuperar el paisaje de este enclave del litoral ibicenco.

Las inversiones directas y las transferencias de capital suman 51,93 millones de euros. Los ingresos procedentes del Govern alcanzarán los 115,7 millones de euros, 5,6 millones más que en 2026, y representarán el 56% del presupuesto. De esta cantidad, cerca de 81 millones corresponden a la aportación incondicionada, que aumenta en casi cinco millones de euros.