El Consell destaca el valor de relaciones entre generaciones en el cierre del proyecto 'Llenamos el mundo de emociones'. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Magdalena García, acompañada por la directora insular de Atención Comunitaria y Promoción de la Autonomía Personal, Catalina Maria Mascaró, han participado en la clausura del proyecto intergeneracional 'Llenamos el mundo de emociones', una iniciativa que durante todo el curso ha fomentado la convivencia, la comunicación y el intercambio de experiencias entre las personas mayores de los centros de promoción de la autonomía personal (CPAP) del IMAS y el alumnado del colegio Sant Vicenç de Paül de Sa Vileta.

La jornada final ha reunido en el centro educativo a participantes de los CPAP Avinguda Argentina, Reina Sofía, Son Bru (Puigpunyent), Can Real (Petra) y Felanitx, que han compartido actividades con alumnos de primaria y secundaria.

El encuentro ha comenzado con la distribución de los grupos en las diferentes aulas, donde se han desarrollado las dinámicas previstas. Tras un almuerzo en el patio, las actividades han continuado hasta las 12.30 horas, momento en el que todos los participantes se han reunido para hacerse una fotografía de grupo y poner fin al curso con un baile conjunto.

Este proyecto sociocomunitario, que se desarrolla desde hace cinco años, tiene como objetivo favorecer el acercamiento entre generaciones, potenciar la comunicación y las relaciones intergeneracionales, combatir los estereotipos asociados al envejecimiento y contribuir a reducir situaciones de soledad no deseada entre las personas mayores.

Al mismo tiempo, ofrece a niños y jóvenes la oportunidad de conocer de cerca las experiencias y trayectorias vitales de estas personas, generando vínculos basados en el respeto, la empatía y el aprendizaje compartido.

En este sentido, la vicepresidenta del IMAS ha destacado que las relaciones entre generaciones permiten construir comunidades más cohesionadas, solidarias e inclusivas.

"Este proyecto demuestra que niños, jóvenes y personas mayores tienen mucho que aprender unos de otros, y que compartir experiencias contribuye a combatir estereotipos y a fortalecer los vínculos sociales", ha indicado.

Durante el encuentro, niños, jóvenes y personas mayores han trabajado conjuntamente a partir de la 'rueda de las emociones', una herramienta que ha servido para reflexionar sobre sentimientos como la alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa, la ira o el asco.

A través de dibujos, relatos personales y experiencias compartidas, jóvenes y no tan jóvenes han profundizado en el conocimiento mutuo y en la importancia de la educación emocional durante todas las etapas de la vida.

Magdalena García también ha subrayado que las personas mayores tienen mucho que aportar y estos espacios de encuentro permiten reconocer su sabiduría, la experiencia que poseen y su papel activo en la comunidad.

"Al mismo tiempo, los más jóvenes adquieren valores fundamentales como la empatía, la escucha y el respeto", ha subrayado.

Además, ha remarcado que esta iniciativa forma parte de la apuesta del IMAS por promover la participación activa de las personas mayores y favorecer espacios de encuentro entre generaciones.

"Desde el IMAS impulsamos iniciativas que fomentan las relaciones intergeneracionales y el envejecimiento activo. Esta es una de las muchas experiencias que se llevan a cabo en nuestros centros y servicios, en colaboración con escuelas y entidades de distintos municipios de Mallorca, porque estamos convencidos de que el contacto entre generaciones genera beneficios para todos", ha afirmado.

Con la clausura de este sábado se pone fin a una nueva edición del programa, un proyecto que consolida su papel como espacio de encuentro entre generaciones y que contribuye a fomentar una visión positiva del envejecimiento, reforzar la cohesión social y crear vínculos significativos entre personas de diferentes edades.